Siber Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Tutuklama

Sivas Merkezli 3 ilde gerçekleştirilen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alının 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, şüphelilerin yaklaşık 390 milyon haksız kazanç elde ettikleri anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" şüphesi ile bir suç örgütü takibe alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, üçüncü şahısların banka hesaplarını kullanarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa bir operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri ve drone destekli operasyonda, Sivas'ta 16 şüpheli, Antalya'da 1 şüpheli, İzmir'de 1 şüpheli olmak üzere toplam 18 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin banka, kripto ve ödeme kuruluşlarında bulunan hesaplarında 390 milyon TL hesap hareketi olduğu tespit edildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüphelinin 11' i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS