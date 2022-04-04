Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı

04.04.2022 11:44
Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 yılı ilk üç ay içerisinde Siber Suçlarla Mücadelede 54 şüpheli hakkında yasal işlem yaparken 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 yılı ilk üç ay içerisinde Siber Suçlarla Mücadelede 54 şüpheli hakkında yasal işlem yaparken 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 2022 yılı ilk 3 aylık dönemde internet üzerinden yapılan araştırmalarda tespit edilen bin 610 yasadışı bahis sitesi, 45 müstehcen içeriğe sahip site, 12 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 26 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam bin 693 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellendi. Ayrıca, siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 54 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak, 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama Son dakika haber! Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 10 tutuklama Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı Yasadışı sanal bahis çetesine operasyon: 20 gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Bahis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Mil Diyanet Sen'den, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın hutbeleriyle ilgili özel istek: Dokunulmazlık gelmeli
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
11:37 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 320 bin kişi ölümle burun buruna
11:30 Bakan Bilgin 3600 ek gösterge için tarih açıkladı: Mayısta meclise gelecek
11:28 Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez'in bebeklerine kavuştuğu ilk anlar: Çiftin mutluluğu gözlerinden okundu
11:28 Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin A takımından çıkarılınca Akşener'e sahur vakti mesaj atıp tepki gösterdi: Bu hafta görüşecekler!
11:15 Hollanda Milli Takımını yıkan haber! Geceleri takımından gizli hastaneye gitti, kanser olduğunu öğrendi
11:13 Seda Güven sosyal medya hesabından 2. kez hamile olduğunu duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:09:24. #1.12#
SON DAKİKA: Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement