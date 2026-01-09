Sichuan: Kış Turizminin Yeni Merkezi

CHENGDU, 9 Ocak (Xinhua) -- Düşük enlemlerde buz ve kar turizmi açısından dünyanın en zengin bölgeleri arasında yer alan Çin'in Sichuan eyaleti, karlı dağları, ılıman iklimi ve simgesel manzaraları sayesinde, yurtiçi ve yurtdışından gelen turistler için popüler bir tatil adresi olarak öne çıkıyor.