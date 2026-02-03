Şiddet ve Kaza: Halime Bertan Yoğun Bakımda - Son Dakika
Şiddet ve Kaza: Halime Bertan Yoğun Bakımda

Şiddet ve Kaza: Halime Bertan Yoğun Bakımda
03.02.2026 09:39
Mehmet Bertan, eşini dövüp otomobili tarlaya sürerek kaza süsü vermeye çalıştı. Halime yoğun bakımda.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde eşi Mehmet Bertan'ın (47) dövüp, öldüğünü düşünerek bindirdiği otomobili tarlaya sürüp olayı kaza gibi göstermeye çalıştığı Halime Bertan (46), yoğun bakımda 54 gündür yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, 11 Aralık 2025'te Akçakale'ye bağlı Arıcan Mahallesi'nde meydana geldi. 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta Halime Bertan'ı baygın halde buldu. Vücudunda çok sayıda morluk ve kırık tespit edilen Bertan, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobili kullanan eşi Mehmet Bertan'ın kazada yara almamasını şüpheli bulan jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Halime Bertan'ın yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi.

ÖLDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMÜŞ

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mehmet Bertan'ın çıkan tartışma sırasında eşini tekme, tokat ve sopayla dövdüğü ve öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla eşini otomobile bindirerek kırsal alana götürdüğü ve aracı bilerek tarlaya sürerek kaza gibi göstermeye çalıştığı saptandı. Gözaltına alınan Mehmet Bertan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAKİNEYE BAĞLI YAŞAM MÜCADELESİ

Vücudunun büyük bölümünde ezikler bulunan ve boynu kırılan 6 çocuk annesi Halime Bertan'ın 54 gündür yoğun bakımda, solunum cihazına bağlı olarak tedavisinin sürdüğü, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA

