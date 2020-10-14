Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı - Son Dakika

Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı

14.10.2020 03:09

Şiddetli lodos hayatı felç etti.

Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde şiddetli rüzgar ve zaman zaman yağmur ilçe genelinde etkili oluyor. Dışarıda olan vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, bazı ağaçların dalları yere düştü, bazıları ise düşmek üzerindeyken itfaiye ekipleri tarafından ağaçtan alındı. Park halindeki aracın üzerine devrilen ağaç arabayı hurdaya çevirdi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkili oluyor. Rüzgarla birlikte zaman zaman İnegöl'de yağmur da hafif şekilde etkisini gösteriyor. Şiddetli rüzgarla birlikte bir çok ağaç dalıda kırılarak yere düştü. İnegöl'ün en işlek caddesinde bir ağaçtan düşecek olan büyük bir parça zamanında fark edilmesiyle büyük bir faciadan dönüldü. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacın bulunduğu yerde önlemler alarak kimsenin geçmesine izin verilmedi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ait merdivenli araçla ağaçtaki dal itfaiye eri tarafında düşmeden alındı. Çevredeki vatandaşlarda olan bitenleri meraklı gözlerle izledi. Rüzgar nedeniyle sokakta yürümekte güçlük çeken vatandaşlar kendilerine sığınacak yerler aradı.

Park halindeki arabanın üzerine ağaç devrildi

Hamidiye Mahallesinde park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi. O sırada araçta ve yoldan kimsenin geçmemesi büyük bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri yolu trafiğe kapattı. Devrilen ağaç arabanın üzerinde ekipler tarafından kaldırıldı. Otomobilini o halde gören sürücü ise ne yapacağını şaşırdı. Araçta maddi hasar meydana geldi. İlçe genelinde rüzgar etkisini sürdürüyor.

Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı
Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı
Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı
Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı

İtfaiye, İnegöl, Bursa, Lodos, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şiddetli lodos hayatı felç etti...Ağaçlar arabaların üzerine devrildi, dallar kırıldı - Son Dakika

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