Şiddetli Yağmurda Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Güncel

Şiddetli Yağmurda Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

05.02.2026 23:23
İzmir Torbalı'da sağanak sonrası alt geçitte mahsur kalan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılamadı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kentte öğle vakti başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonetteki Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.

İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu, AA muhabirine, ilçede aralıklarla etkili olan yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bölgede altyapı sorunu olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirten Arsu, "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, İtfaiye, Torbalı, Güncel, İzmir, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Şiddetli Yağmurda Alt Geçitte Mahsur Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.