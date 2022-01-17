Üye Girişi
Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu - Son Dakika

Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu

17.01.2022 18:49

Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu Eski sahibi tarafından dövülen, şiddette maruz bırakılan "Maske", öğrenci yurdunun maskotu oldu Kocaeli'de sahibinden şiddet gören "Maske" isimli köpek, erkek öğrenci yurdundaki gençler, güvenlik görevlileri ve yurt personelleri...

Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu

Eski sahibi tarafından dövülen, şiddette maruz bırakılan "Maske", öğrenci yurdunun maskotu oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de sahibinden şiddet gören "Maske" isimli köpek, erkek öğrenci yurdundaki gençler, güvenlik görevlileri ve yurt personelleri tarafından koruma altına aldı. İlk geldiğinde insanlardan korkan, çevreye alışmakta zorluk yaşayan köpek, şimdilerde oyunları ve hareketleriyle yurdun maskotu oldu.

Kocaeli'de eski sahibi tarafından şiddet gören "Maske" isimli köpek, vatandaşların şikayeti üzerine sahibinden yaklaşık 1 ay önce teslim alındı. Barınakta tedavileri tamamlanan köpek, İzmit ilçesinde Kocaeli Üniversitesi'nin bulunduğu Umuttepe bölgesine bırakıldı. Umuttepe'de bulunan erkek öğrenci yurdunun bahçesine gelen Maske, yurtta kalan öğrenciler tarafından sahiplenildi. Yurdun çevresinde bulunan diğer köpekler tarafından hoş karşılanmayan Maske, öğrencilerin himayesi altına girdi. Sahibinden şiddet gördüğü için insanlardan korkan Maske, öğrenciler, güvenlik görevlileri ve personeller tarafından yurdun bahçesine alıştırıldı.

"Şiddet gördüğünde 1 yaşında bile değilmiş"

Maske'nin sahibinden şiddet gördüğü için insanlardan korktuğunu belirten Onur Akıncan, "Maske'nin daha önce bir evi ve sahibi varmış. Şimdi sokakta çünkü eski sahibi Maske'yi maalesef dövüyormuş. O zamanlar 1 yaşında bile değil, yavru bir köpekmiş. Bu durumu gören komşuların şikayeti üzerine Maske'yi sahibinin elinden alıp buraya bırakmışlar. Biz onu burada ilk gördüğümüzden bu yana çok seviyoruz. Çok şen şakrak hareketli bir canlı ama dayak yediği için insanlardan korkuyor" dedi.

"En ufak bir şekilde elimizi kaldırdığımızda yere kapanıyor"

Maske'nin çevreye alışmasının uzun sürdüğünün altını çizen Akıncan, "İlk geldiğinde diğer köpeklerden dolayı burada çok zor zamanlar yaşadı. Tek başına yağmurda, çamurda aşağıda kaldı. İki hafta boyunca zor zamanlar geçirdi. Bağlamak zorunda kaldık hatta en sonunda alıştı ve arkadaş edindi. Şimdi durumu gayet iyi ama hala yaşadığı travmadan dolayı biz ilgilenen insanlardan bile korkuyor. Mesela en ufak bir şekilde elimizi kaldırdığımızda yere kapanıyor, aynı şeyleri bir daha yaşayacağını düşünüyor maalesef. Tüm bunların dışında şu an çok iyi şen şakrak tam bir oyuncu, sürekli koşturuyor. Buraya geldikten bir süre sonra sahibi buradaki güvenlikleri aramış köpeğini geri istediğini söylemiş. Tabii bizim ağabeylerimizde sağ olsun geri vermeyeceklerini söylemişler. Biz zaten köpeğini döven bir sahibe geri vermeyiz. Güzel bir ev bulamadığımız sürece onun evi burası ve burada gayet rahat" ifadelerini kullandı.

"İmkanlarımız kısıtlı olsa da ilgileniyoruz"

Köpeklerin kışı en iyi şekilde atlamaları için uğraştıklarını söyleyen Akıncan, "Burada yıllardır yaşayan çok sayıda köpeğimiz var. Yaklaşık 23 senedir hayvanlarla ilgilenen yurdun güvenliğinden sorumlu bir ağabeyimiz var. Hepsinin hikayelerini biliyor. Bu köpekleri güvenlik ağabeylerimiz, yemekhanede çalışan ablalarımız ve öğrenciler çok seviyor. Yemekhanede çalışan ablalarımız onlara yemek ayırıyor. Yemekleri aramızdan kim müsait olursa alıp yukarı çıkartıyoruz. Güvenlikteki ağabeylerimiz karda kışta onları gözlemliyor, bir sıkıntı olursa bize haber veriyorlar. Kampüs içinde de çok fazla köpek var. Orada da yine pek çok öğrenci arkadaşımız ile beraber bu köpekler kışı en iyi şekilde atlatabilsin diye uğraşıyoruz. Yaralı ve hastalıklı olanların tedavisini sağlamaya çalışıyoruz. Umuttepe'nin soğuğuna dayanamayan köpekleri merkeze indiriyoruz, sosyal medya aracılığıyla sahiplendirmeye çalışıyoruz. Tüm bunların yanında imkanlarımız kısıtlı olsa da ilgileniyoruz" dedi.

"Bu hayvanlar vahşi değiller"

Barınaklarda hayvanların çok dar alanlarda kaldığının altını çizen Akıncan, "Köpeklerin saldırganlığı gündemde, saldırgan oldukları için başı boş köpekleri topluyorlar. Bunu özellikle Cumhurbaşkanımızın açıklamasına istinaden yapıyorlar fakat o açıklamada Cumhurbaşkanımız köpeklerin sıcak ve güvenli barınaklara yerleştirilmesinden bahsediyor. Bu durum çok göz ardı ediliyor ve direkt toplamaya başladılar hayvanları ama yeteri sayıda ve iyi koşullarda bir barınak yok. Biz bunu kendimiz defalarca gidip kontrol ettik. Barınakta hayvanlar çok dar alanlarda ve kısıtlı yemek imkanlarıyla yaşıyorlar. Yerleştirilemeyen hayvanlar ise ormana bırakılıyor. Köpekler eski Türk toplumlarından beri insanlarla yaşıyorlar. Bizim özellikle geleneklerimizde var. Bu hayvanlar vahşi değiller bunları ormana atarsanız yaşayamazlar" ifadelerini kullandı.

Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu
Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu
Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu

YORUMLAR
500

Yemek Tarifi, Sahibinden, Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu - Son Dakika


Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı! Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!         
18:42
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesinde son durum! 2021 yılında 192,2 milyar lira açık var         
11:30
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46

Son Dakika Haberleri
18:41 Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, icradan satıldı!
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:55:12. #1.13#
SON DAKİKA: Şiddette maruz kalan köpek, öğrenci yurdunun maskotu oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement