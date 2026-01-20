Sidney'de Dördüncü Köpekbalığı Saldırısı

SİDNEY, 20 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde köpekbalığı saldırısına uğrayan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Salı günü sabah saatlerinde yaşanan olay, eyaletteki plajlarda son 48 saat içerisinde yaşanan dördüncü köpekbalığı saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Sidney'in yaklaşık 300 kilometre kuzeydoğusundaki Yeni Güney Galler'in Orta Kuzey Sahili'ndeki bir plajda bir grupla birlikte sörf yapan 39 yaşındaki bir erkek, saat 10.00 sularında saldırıya uğradı.

Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin bildirdiğine göre sörfçü, sörf tahtasını ısıran köpekbalığının saldırısından ciddi yara almadan kurtuldu. Bacaklarından birinde küçük kesikler oluşan sörfçü hastaneye kaldırıldı.

Sörf Yaşam Kurtarma Yeni Güney Galler Başkanı Steve Pearce, ABC'ye yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan kişinin hayatta kalabildiği için şanslı olduğunu söyledi.

Saldırı sonrasında Orta Kuzey Sahili'nin 5 kilometrelik kısmında plajlar kapatılırken, sörfçüye saldıran köpekbalığını aramak üzere insansız hava araçları faaliyete geçirildi.

Pazartesi günü Sidney'de yaşanan iki köpekbalığı saldırısı, pazar günü öğleden sonra ise Sidney Limanı'nın güney kıyasındaki bir sahilde yaşanan üçüncü bir saldırının ardından Sidney'in kuzeyindeki tüm sahiller salı günü kapatıldı.

Sidney'in kuzeyindeki ikinci saldırıda yaralanan 20 yaşlarındaki erkek ve Sidney Limanı'nda saldırıya uğrayan 12 yaşındaki erkek çocuğu, yaralarının kritik düzeyde olması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.