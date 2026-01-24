Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

SİDNEY, 24 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney Limanı'ndaki bir plajda köpekbalığı saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Nico Antic adlı çocuk geçtiğimiz pazar öğleden sonra Sidney Limanı'nın güney kıyısındaki bir plajda kayalıklardan denize atladıktan sonra bir boğa köpekbalığının saldırısına uğradı.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan ve her iki bacağından ciddi şekilde yaralanan çocuk Sidney Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, pazar günkü bu olayın Yeni Güney Galler eyaleti sahillerinde 48 saat içerisinde kaydedilen dört köpekbalığı saldırısından ilki olduğunu bildirdi.

Pazartesi günü Sidney'in kuzeyinde yaşanan üçüncü saldırıda ise bacaklarından ağır yaralanan 27 yaşındaki bir kişi daha hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan bu kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.