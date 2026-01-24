Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

24.01.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sidney Limanı'nda boğa köpekbalığı saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi.

SİDNEY, 24 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Sidney Limanı'ndaki bir plajda köpekbalığı saldırısı sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki bir çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, Nico Antic adlı çocuk geçtiğimiz pazar öğleden sonra Sidney Limanı'nın güney kıyısındaki bir plajda kayalıklardan denize atladıktan sonra bir boğa köpekbalığının saldırısına uğradı.

Arkadaşları tarafından sudan çıkarılan ve her iki bacağından ciddi şekilde yaralanan çocuk Sidney Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, pazar günkü bu olayın Yeni Güney Galler eyaleti sahillerinde 48 saat içerisinde kaydedilen dört köpekbalığı saldırısından ilki olduğunu bildirdi.

Pazartesi günü Sidney'in kuzeyinde yaşanan üçüncü saldırıda ise bacaklarından ağır yaralanan 27 yaşındaki bir kişi daha hastaneye sevk edildi. Ameliyata alınan bu kişinin sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Hayvanlar, Güvenlik, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:02:42. #7.11#
SON DAKİKA: Sidney'de Köpekbalığı Saldırısı: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.