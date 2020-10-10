Şifa deposu çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan yolculuğu - Son Dakika

Yüzölçümünün yüzde 67'si ormanlarla kaplı Karabük'te, geleneksel yöntemlerle hazırlanan şifa kaynağı çam kozalağı pekmezinin sofralara uzanan zahmetli yolculuğu başladı.

Üreticiler tarafından toplanan kozalaklar, 3-4 kez yıkanarak pekmez yolculuğu için birçok aşamadan geçiyor.

Yıkandıktan sonra kazanda kaynatılan kozalakların suyu alınıyor, şeker ilave edilen kozalak suyu tekrar kıvam alıncaya kadar kaynatılıyor.

Uzun süren meşakkatli bir üretim sürecinin ardından kavanozlara doldurulan şifa kaynağı pekmezin birçok faydası olduğuna inanılıyor.

Özellikle astım hastalığına iyi geldiği belirtilen çam kozalağı pekmezinin, bağışıklık sistemini de güçlendiren bir etkiye de sahip olduğu biliniyor.

"Sabahları aç karna çorba kaşığıyla bir kaşık yiyebilirsiniz"

Eflani ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki pekmez üreticisi Hasan Demirci, AA muhabirine, eşiyle pekmez üretimi yaptıklarını söyledi.

Pekmez yapmak için önce yeşil çam kozalaklarının toplandığını belirten Demirci, kozalakların en az 3 kez yıkandığını dile getirdi.

Demirci, daha sonra kozalakların içine su doldurulan geniş bir tencerede kaynatıldığını ifade ederek, "Kaynayan kozalakların suyunu güzelce süzüyoruz. Örneğin içinden 10 litre su çıktıysa bu suya 10 kilogram şeker ekliyoruz. Çam kozalağı pekmezinin astım ve bronşite faydası olduğu biliniyor. Sabahları aç karna çorba kaşığı ile bir kaşık yiyebilirsiniz." dedi.

Çam kozalağı pekmezini kendisinin severek tükettiğini anlatan Demirci, artan pekmezi de akrabalarına dağıttığını kaydetti.

Alime Demirci de eşiyle yıllardır çam kozalağı pekmezi yaptığını söyledi. Komşularına da pekmez hediye ettiklerini bildiren Demirci, pekmezin solunum yolları hastalıklarına iyi geldiğine inandığını belirtti.