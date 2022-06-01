Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı

01.06.2022 00:57
Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde sıfır araç taşıyan TIR'ın lastikleri alev aldı. İtfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.

Olay, Sungurlu Çorum karayolu Sungurlu giyim sanayi rampasında meydana geldi. Çorum'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ömer Subaşı yönetimindeki 34 YA 6573 plakalı sıfır otomobil yüklü TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Diğer sürücülerin ikazları üzerine sürücü aracı yol kenarına park etti. Alevlere yangın söndürme tüpleri ile müdahale eden sürücünün çabası yetersiz kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. - ÇORUM

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor Çorum'da abartı egzozlu araçlara yönelik denetimler sürüyor Avrupa Otoyolu'nda araç yangını Avrupa Otoyolu'nda araç yangını
Kaynak: İHA

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Sungurlu, Tragger, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti
00:48 Doğal gazda konut abonelerine yüzde 30, sanayi abonelerine ise yüzde 40 zam geldi
00:24 MetroPOLL'ün mayıs ayı anketinin sonuçları açıklandı! Zafer Partisi yüzde 1.8 oy alarak en çok oy toplayan altıncı parti oldu
00:00 Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgül'e hapis cezası verildi
23:58 Türkiye'ye girişlerde 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu zorunluluğu kaldırıldı
23:55 Fİrari iş adamı Galip Öztürk Gürcistan'da gözaltına alındı
23:52 Bebek'teki cinsel ilişki olayında adam tutuklanırken, kadının akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilerek hastane sevk edildi
23:47 Antalya'da çıplak dolaşan kadınla ilgili valilik açıklama yaptı: Yüzde 70 zihinsel engelli raporu var
22:35 Bebek'ten sonra bir skandal da Antalya'dan! Bir kadın caddede çırılçıplak yürüdü
22:12 İstanbul Valiliği, Galata Kulesi önünde kendini yakan kişiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 01:03:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sıfır araç taşıyan tırın lastikleri alev aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement