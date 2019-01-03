''Sıfır Atık Projesi'' Genişletiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Atık yönetim faaliyetlerinin koordineli bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Kocaeli Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı'nın" 2019 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç'ün başkanlığında yapılan toplantıya 12 ilçe belediyesinden Temizlik İşleri ve Çevre Koruma Birimlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. Toplantıda Sıfır Atık Projesi'nin daha geniş kitlelere hitap etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

SAHA ÇALIŞMALARI ELE ALINDI

Toplantıda, 2018 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ele alındı. "Atık Getirme Merkezleri" ile "Sıfır Atık Projesi" başta olmak üzere evsel katı atıkların yönetimi ve geri kazanılabilir nitelikteki atıkların (ambalaj atıkları, atık piller, kullanılmış kızartmalık yağlar, elektronik atıklar vb.) kaynağında ayrı toplanmasına ilişkin yürütülen faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Çevre izin/lisanslı firmalar ile işbirliği içerisinde yürütülen saha çalışmalarında etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına ve aksaklıkların giderilmesine yönelik istişare gerçekleştirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.

HEDEF HER İLÇEYE ATIK MERKEZİ

Toplantıda kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç; "Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, çevrenin korunması ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz. Bu maksatla atığın oluştuğu noktadan geri kazanım/bertaraf tesislerine nakledilinceye kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasını amaçlıyoruz. Tüketicilerin kaynağında ayrı topladıkları atıkları getirip bırakabilecekleri "Atık Getirme Merkezleri'nin kurulmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde ilçe belediye başkanlıkları ile birlikte yürütülmekte olduğu, ilçelerde kurulu bulunan 6 adet Atık Getirme Merkezi'nin sayısının arttırılarak her ilçemizde bu merkezlerin kurulmasını hedefliyoruz" dedi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN PAYLAŞIMLARI

2019 yılının ilk "Kocaeli Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı'nda", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan "Sıfır Atık Projesi" ele alındı. İsrafın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan ve kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması için başlatılan "Sıfır Atık Projesi" genişletiliyor. Tüm kamu-kurumları ile alışveriş merkezleri gibi halkın yoğun olduğu noktalardan başlayan proje tüm ilçelerde uygulanmaya devam ediyor. "Sıfır Atık Projesi'nin" daha geniş kitlelere hitap etmesi, oluşan atık miktarının fazla olması ve uygulamanın yaygınlaştırılması amacıyla, cami görevlileri, Kur'an Kursu öğreticileri, okul müdürleri, öğrenciler ile site yöneticilerine eğitim & bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Toplantıya katılım sağlayan İlçe Belediye Başkan yardımcılarının atık yönetimi konularında yapmış oldukları uygulamaları paylaşımlarının ardından sona erdi.