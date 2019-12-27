Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası - Son Dakika

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Madde bağımlısı olanların yüzde 95'i aynı zamanda alkol, yüzde 85'i de sigara kullanıyor. Bu ne demek oluyor? İnsanlar sigarayı bırakamıyorsa, bu ileride alkol ve madde bağımlılığına giden bir süreç olabilir. Bundan dolayı sigara bağımlılığını önemseyerek, buna karşı savaşmalıyız." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Yeşilay Topluluğu tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hukuk Gözüyle Bağımlılık" konulu konferansta Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz konuştu.

Sigara bağımlılığının önemsizleştirilmemesi gerektiğin ifade eden Başsavcısı Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda sosyal hayatın gelişmesiyle sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi türlere cep telefonu, sosyal medya, bilgisayar bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri de eklendi. Cep telefonu, bilgisayar ve sosyal medya gibi konularda da insanlar artık bağımlılık tedavisi görme noktasına gelebiliyor. Madde bağımlısı olanların yüzde 95'i aynı zamanda alkol, yüzde 85'i de sigara kullanıyor. Bu ne demek oluyor? İnsanlar sigarayı bırakamıyorsa, bu ileride alkol ve madde bağımlılığına giden bir süreç olabilir. Bundan dolayı sigara bağımlılığını önemseyerek, buna karşı savaşmalıyız."

Alkollü araç kullanımına karşı da, Emniyet ve Jandarma ile alkollü mekanların bulunduğu yerlerde trafik uygulamasının sıklaştırılmasıyla ilgili de bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta'nın da katıldığı konferans, soru-cevap bölümünden sonra plaket takdimi ile son buldu.