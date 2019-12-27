Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası - Son Dakika

Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası

6 saat önce

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Madde bağımlısı olanların yüzde 95'i aynı zamanda alkol, yüzde 85'i de sigara kullanıyor.

Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası, System.String[]

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Madde bağımlısı olanların yüzde 95'i aynı zamanda alkol, yüzde 85'i de sigara kullanıyor. Bu ne demek oluyor? İnsanlar sigarayı bırakamıyorsa, bu ileride alkol ve madde bağımlılığına giden bir süreç olabilir. Bundan dolayı sigara bağımlılığını önemseyerek, buna karşı savaşmalıyız." dedi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Genç Yeşilay Topluluğu tarafından Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hukuk Gözüyle Bağımlılık" konulu konferansta Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz konuştu.

Sigara bağımlılığının önemsizleştirilmemesi gerektiğin ifade eden Başsavcısı Solmaz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son zamanlarda sosyal hayatın gelişmesiyle sigara, alkol ve madde bağımlılığı gibi türlere cep telefonu, sosyal medya, bilgisayar bağımlılığı gibi yeni bağımlılık türleri de eklendi. Cep telefonu, bilgisayar ve sosyal medya gibi konularda da insanlar artık bağımlılık tedavisi görme noktasına gelebiliyor. Madde bağımlısı olanların yüzde 95'i aynı zamanda alkol, yüzde 85'i de sigara kullanıyor. Bu ne demek oluyor? İnsanlar sigarayı bırakamıyorsa, bu ileride alkol ve madde bağımlılığına giden bir süreç olabilir. Bundan dolayı sigara bağımlılığını önemseyerek, buna karşı savaşmalıyız."

Alkollü araç kullanımına karşı da, Emniyet ve Jandarma ile alkollü mekanların bulunduğu yerlerde trafik uygulamasının sıklaştırılmasıyla ilgili de bir çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta'nın da katıldığı konferans, soru-cevap bölümünden sonra plaket takdimi ile son buldu.

Solmaz, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konya tayini çıkan imamın, cami bahçesindeki ağaçları kestiği iddiası
Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri
20:26 Çin'in Uygurlara yönelik baskı politikaları binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi - Son Dakika
20:24 Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
20:23 Ankara Kızılay Meydanı'nda otobüs yangını - Son Dakika
20:22 Trafik kazası mağdurlarından sürücünün serbest bırakılmasına tepki - Son Dakika
20:20 Zonguldak'ta otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika
19:34 Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 20:27:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Sigara bağımlılığı, madde bağımlılığına giden sürecin bir parçası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]