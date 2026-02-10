Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.
Pazaryeri Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Tütün Birimi görevlileri tarafından gerçekleştirilen etkinlik kapsamında ilçe merkezinde ve kahvehanelerde vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte, sigara bırakma yöntemleri ve destek hizmetleri hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.
Son Dakika › Güncel › Sigara Bırakma Günü Etkinliği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?