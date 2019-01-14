Son Dakika Haberleri: Sigara Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

Sigara Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı

1 saat önce

Sivas'ta iş yerlerinden sigara çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sigara Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı, System.String[]
Sivas'ta iş yerlerinden sigara çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde iki ayrı iş yerinden sigara çalınması ve mala zarar verme olaylarıyla ilgili İ.G'yi, çaldığı sigaralarla yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel
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