Sigara Çaldığı İddia Edilen Şüpheli Tutuklandı
1 saat önce
Sivas'ta iş yerlerinden sigara çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Sivas
'ta iş yerlerinden sigara çaldığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kentte çeşitli tarihlerde iki ayrı iş yerinden sigara çalınması ve mala zarar verme olaylarıyla ilgili İ.G'yi, çaldığı sigaralarla yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:48 Kaynak: AA
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