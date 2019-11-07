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Son Dakika 3. Sayfa Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

8 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, söndürülmeyen sigaranın neden olduğu yangında dumandan zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.


Yangın ilçeye bağlı Bayındır Mahallesinde bir evde çıktı. Ev sahibi Mustafa Ak'ın (51) uyuduğu sırada çıkan yangını itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü. Eve giren görevliler yatak odasında ev sahibinin cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, oturma odasında içilen sigara nedeniyle koltuğun alev almasıyla yangının çıktığını ve şahsın uykusunda dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi. Mustafa Ak'ın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Mustafa Ak, Beyşehir, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:28 Kaynak: İHA
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