Sigmund Freud'dan Etkilenmiş Aklın Ayarlarıyla Oynayan 10 Film

Sigmund Freud
'un özellikle psikanaliz ile insan psikolojisine olan bakışı değiştirdiğini hepimiz biraz olsun biliyoruz. Sinema sektörü de bundan nasibini aldı. Özellikle bu filmlerde senaryonun Freud'un anlatıları üzerine kurgulandığına şahit olabilirsiniz.
A Clockwork Orange
IMDB puanı 8.1 olan 1971 yapımı filmde antisosyal bir karakterin hayatından kesitler görüyorsunuz.
Stanley Kubrick
'in yönettiği film olmazsa olmazlardan biri.
Where the
Wild
Things Are
Psikoloji bölümü öğrencileri için oldukça mükemmel bir film. Rüyalardaki canavarların gerçek hayattaki endişelerin ve korkuların yansıması olduğu bir serüven. 2009,
Spike
Jonze.
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The Science of Sleep
Gerçekle rüyanın karıştığı bir evrene yolculuk etmek isteyenler için ideal. 2006 yapımı olan filmin IMDB notu da 7.3
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We Need to Talk about Kevin
Anne
ve çocuk arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda film var ama hiçbiri olaya bu açıdan bakmıyor. IMDB puanı 7.5
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Shame
Seks bağımlılığı ve duygusuzluğu da içinde barındıran sürükleyici bir film.
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The Double
Jesse Eisenberg,
Mia Wasikowska
'nın başrollerde olduğu filmin IMDB notu: 6.5
Repulsion
7.8 IMDB puanı olan Tiksinti,
Roman Polanski
'nin yönettiği 1965 yapımı bir korku filmi.
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Paradise Trilogy
Love (Aşk), Faith (İnanç) ve Hope (Umut) isimli 3 filmden oluşuyor. Ulrich Seidl tarafından yönetilen filmler aynı aileden 3 kızın farklı hikayelerine odaklanmış. Seks turizmi
Kenya
'ya giden, dindar olan ve kilo vermek için kampta olan 3 kız. Bu listede filmlerle ilgili görüntüler var. Liebe - Love:
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Persona
Ingmar Bergman
'ın filminde; hemşire, konuşmayı reddeden ve herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmamasına rağmen çevresiyle iletişimi tamamen kesmiş bir aktristin bakımını üstleniyor. IMDB notu: 8.2
Filmde dikkat çekilen bir soru var ki oldukça değerli: Yetişkinliğin hatalarının tüm sorumlusu çocukluk mu?
Black Swan
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Oscarlı filmde bir balerinin hayatından ve iç dünyasından anlara tanık oluyorsunuz. IMDB notu: 8 olan filmde
Natalie Portman
oynuyor.
BONUS:
Eternal Sunshine of The Spotless Mind
Kahramanlarımızın kendilerini olmayan gerçeklikte farklı senaryolarla baş başa bulduğu
Jim Carrey
ve
Kate Winslet
'in başrolünde olduğu bu aşk filmini hepiniz biliyorsunuz. Bu filmde kahramanların içindeki çocuk farklı senaryolarda nasıl olacağını merak eden, öğrenme ateşiyle tutuşan bir rol üstleniyor.Unutma süreci (Joel'in yaşadığı) bize yetişkinliğin verdiği ya da bizim acılardan kurtulmak için takip ettiğimiz bir olgu.