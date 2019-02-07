Son Dakika Haberleri: Sigmund Freud'dan Etkilenmiş Aklın Ayarlarıyla Oynayan 10 Film

Sigmund Freud'dan Etkilenmiş Aklın Ayarlarıyla Oynayan 10 Film

58 dakika önce

Sigmund Freud'un özellikle psikanaliz ile insan psikolojisine olan bakışı değiştirdiğini hepimiz biraz olsun biliyoruz.

Sigmund Freud'dan Etkilenmiş Aklın Ayarlarıyla Oynayan 10 Film, System.String[]
Sigmund Freud'un özellikle psikanaliz ile insan psikolojisine olan bakışı değiştirdiğini hepimiz biraz olsun biliyoruz. Sinema sektörü de bundan nasibini aldı. Özellikle bu filmlerde senaryonun Freud'un anlatıları üzerine kurgulandığına şahit olabilirsiniz.

A Clockwork Orange



IMDB puanı 8.1 olan 1971 yapımı filmde antisosyal bir karakterin hayatından kesitler görüyorsunuz. Stanley Kubrick'in yönettiği film olmazsa olmazlardan biri.

Where the Wild Things Are



Psikoloji bölümü öğrencileri için oldukça mükemmel bir film. Rüyalardaki canavarların gerçek hayattaki endişelerin ve korkuların yansıması olduğu bir serüven. 2009, Spike Jonze.



The Science of Sleep



Gerçekle rüyanın karıştığı bir evrene yolculuk etmek isteyenler için ideal. 2006 yapımı olan filmin IMDB notu da 7.3



We Need to Talk about Kevin



Anne ve çocuk arasındaki ilişkiyi inceleyen çok sayıda film var ama hiçbiri olaya bu açıdan bakmıyor. IMDB puanı 7.5



Shame



Seks bağımlılığı ve duygusuzluğu da içinde barındıran sürükleyici bir film.



The Double



Jesse Eisenberg, Mia Wasikowska'nın başrollerde olduğu filmin IMDB notu: 6.5

Repulsion



7.8 IMDB puanı olan Tiksinti, Roman Polanski'nin yönettiği 1965 yapımı bir korku filmi.



Paradise Trilogy



Love (Aşk), Faith (İnanç) ve Hope (Umut) isimli 3 filmden oluşuyor. Ulrich Seidl tarafından yönetilen filmler aynı aileden 3 kızın farklı hikayelerine odaklanmış. Seks turizmi Kenya'ya giden, dindar olan ve kilo vermek için kampta olan 3 kız. Bu listede filmlerle ilgili görüntüler var. Liebe - Love:



Persona



Ingmar Bergman'ın filminde; hemşire, konuşmayı reddeden ve herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmamasına rağmen çevresiyle iletişimi tamamen kesmiş bir aktristin bakımını üstleniyor. IMDB notu: 8.2

Filmde dikkat çekilen bir soru var ki oldukça değerli: Yetişkinliğin hatalarının tüm sorumlusu çocukluk mu?

Black Swan





Oscarlı filmde bir balerinin hayatından ve iç dünyasından anlara tanık oluyorsunuz. IMDB notu: 8 olan filmde Natalie Portman oynuyor.

BONUS:

Eternal Sunshine of The Spotless Mind



Kahramanlarımızın kendilerini olmayan gerçeklikte farklı senaryolarla baş başa bulduğu Jim Carrey ve Kate Winslet'in başrolünde olduğu bu aşk filmini hepiniz biliyorsunuz. Bu filmde kahramanların içindeki çocuk farklı senaryolarda nasıl olacağını merak eden, öğrenme ateşiyle tutuşan bir rol üstleniyor.Unutma süreci (Joel'in yaşadığı) bize yetişkinliğin verdiği ya da bizim acılardan kurtulmak için takip ettiğimiz bir olgu.

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:46 

Sigmund Freud, Dizi
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