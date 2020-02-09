Sigortam.net İTÜ Basket - Pınar Karşıyaka: 81-91

SALON: Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Halil Baldemir, Ayşe Nur YazıcıoğluSİGORTAM.NET İTÜ BASKET: Mobley 26, Huff 8, Mehmet Yağmur 15, Ramazan Tekin 10, Campbell 19, Utku Saraloğlu, Alp Oktay 3, Evrim Berk ÖzkanPINAR KARŞIYAKA: Triche 16, Taylor 11, Metecan Birsen 2, M'Baye 7, Semih Erden 18, Yunus Sonsırma 5, Crocker 7, Onuralp Bitim 16, Morgan 3, Nusret Yıldırım 6, Arca Tülüoğlu, Adem Bona1'İNCİ PERİYOT: 26-22İLK YARI: 40-513'ÜNCÜ PERİYOT: 59-77ING Basketbol Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Sigortam.net İTÜ Basket'i 91-81 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Pınar Karşıyaka 16'ncı galibiyetini alırken Sigortam.Net İTÜ Basket ise 1 galibiyette kaldı.