Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

6 saat önce

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulunduKAYSERİ'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

KAYSERİ'de, sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun (32), 13 katlı inşaat halindeki binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi Avanos Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binanın önünde meydana geldi. İnşaata gelen işçiler, binanın önünde bulunan moloz yığınları arasında hareketsiz halde yatan kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin sıhhi tesisat ustası Ufuk Akkoyun olduğu tespit edildi. Ufuk Akkoyun'un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, polis olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor.

Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı
TSK'nın rejim unsurlarına ateş açma anı kameraya yansıdı Edirne'de tampon bölgede bekleyen göçmenler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor! Merkel ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 22:07:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sıhhi tesisat ustası moloz yığınları arasında ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]