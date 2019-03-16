Son Dakika Haberleri: Şiir Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Şiir Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

1 saat önce

Güroymak ilçesinde çeşitli şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, törenle verildi.

Şiir Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi, System.String[]
Güroymak ilçesinde çeşitli şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, törenle verildi.

Müftülükte düzenlenen törende, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren 6 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Müftü Metin Erten, burada yaptığı açıklamada, okudukları şiirlerle anlamlı günlerin maneviyatını derinden hissettiren öğrenciler ile onlara emek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Güroymak, Güncel
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