Şiir Yarışmasında Dereceye Giren Öğrenciler Ödüllendirildi

Güroymak ilçesinde çeşitli şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, törenle verildi.

Güroymak ilçesinde çeşitli şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, törenle verildi.



Müftülükte düzenlenen törende, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" ile "18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü" dolayısıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren 6 öğrenciye ödülleri takdim edildi.



Müftü Metin Erten, burada yaptığı açıklamada, okudukları şiirlerle anlamlı günlerin maneviyatını derinden hissettiren öğrenciler ile onlara emek veren öğretmenlerine teşekkür etti.

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