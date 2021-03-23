Siirt Belediyesinden yol ve kaldırım işgali denetimi - Son Dakika

Siirt Belediyesinden yol ve kaldırım işgali denetimi

Siirt Belediyesi zabıta görevlileri, kentte kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı.

Siirt Belediyesi zabıta görevlileri, kentte kaldırım işgaline yönelik denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine Aydınlar ve Güres caddeleri ile semt pazarında yol ve kaldırım işgallerinin önüne geçmek için denetim gerçekleştirdi. Yol ve kaldırımlarda tezgah açan seyyar satıcı ve esnafı uyaran ekipler, işgallerin yoğun yaşandığı Aydınlar Caddesi başta olmak üzere tüm alanlarda denetimlerin devam edeceğini, kuralları dikkate almayanlar hakkında işlem yapılacağını belirtti.

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