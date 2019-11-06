Son Dakika Haberleri: Siirt Emniyet Müdürü Kızılay, engelli çocuğun isteğini yerine getirdi
Son Dakika Güncel Siirt Emniyet Müdürü Kızılay, engelli çocuğun isteğini yerine getirdi

Siirt Emniyet Müdürü Kızılay, engelli çocuğun isteğini yerine getirdi

7 saat önce

Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kendisinden akülü araç isteyen engelli çocuğun talebini yerine getirdi.

Siirt Emniyet Müdürü Kızılay, engelli çocuğun isteğini yerine getirdi, System.String[]

Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, kendisinden akülü araç isteyen engelli çocuğun talebini yerine getirdi.


Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, geçtiğimiz gün ziyaret ettiği Siirt Ultraslan Taraftarlar Grubu'nun minik üyesi olan 9 yaşındaki doğuştan yürüme engelli Veysi Özalp'in akülü araç isteğine sessiz kalmadı. Emniyet Müdürü Kızılay, makamına davet ettiği engelli çocuğa akülü araç hediye etti.


Özalp, istediği akülü engelli aracına kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, Emniyet Müdürü Kızılay'a teşekkür etti. - SİİRT

Kızılay, Özalp, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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