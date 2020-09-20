Siirt İl Özel İdare maçına koronavirüs ertelemesi - Son Dakika

Siirt İl Özel İdare maçına koronavirüs ertelemesi

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün oynanacak Bayrampaşa Spor - Siirt İl Özel İdare Spor karşılaşması, konuk ekipte 11 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Siirt İl Özel İdare maçına koronavirüs ertelemesi, System.String[]

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün oynanacak Bayrampaşa Spor - Siirt İl Özel İdare Spor karşılaşması, konuk ekipte 11 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesiyle ilgili Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Pazar günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanması gereken Bayrampaşa Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."


Bayrampaşa, Siirt, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Siirt İl Özel İdare maçına koronavirüs ertelemesi - Son Dakika Spor

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