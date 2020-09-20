Siirt İl Özel İdare maçına koronavirüs ertelemesi

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bugün oynanacak Bayrampaşa Spor - Siirt İl Özel İdare Spor karşılaşması, konuk ekipte 11 futbolcunun koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan maçın ertelenmesiyle ilgili Siirt İl Özel İdare Spor'a gönderilen yazıda, şu ifadelere yer verildi: "Pazar günü saat 16.00'da Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda oynanması gereken Bayrampaşa Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor Misli.com 3. Lig 4. Grup müsabakası, Siirt İl Özel İdare Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."