Siirt, Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından 2 Bin 500 Depremzede Aileye Ev Sahipliği Yapıyor
Siirt, Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından 2 Bin 500 Depremzede Aileye Ev Sahipliği Yapıyor

Siirt, Kahramanmaraş Depremlerinin Ardından 2 Bin 500 Depremzede Aileye Ev Sahipliği Yapıyor
04.02.2026 10:05
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Siirt'e yerleşen 2 bin 500 aile, burada yaşamaya başladı. Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, depremzedelere psikososyal destek sunduklarını belirterek, aileleri ziyaret ettiklerini ifade etti. Depremzedeler, Siirt'ten memnun kaldıklarını ve hayatlarına burada devam etme kararı aldıklarını dile getirdiler.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Siirt'e yerleşen 2 bin 500 aile yaralarını burada sardı. Ailelerden bazıları, memleketlerine dönmeyerek yaşamlarını Siirt'te sürdürme kararı aldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde toplam 53 bin kişi hayatını kaybederken, binlerce vatandaş da yaralandı. Depremzede vatandaşlar, başka illere göç ederek yaralarını sarmaya çalıştı. Bu illerden biri de 2 bin 500 depremzedeyi bağrına basan Siirt oldu. Kente gelen 2 bin 500 depremzeden bazıları devletin yaptığı konutlarda hak sahibi olunca memleketlerine geri dönerken, bir kısmı da Siirt'te yaşamaya başladı.

Siirt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, 6 Şubat depreminden sonra Siirt'e yaklaşık 2 bin 500 depremzede ailenin göç etmek zorunda kaldığını söyledi. Sidar, "Valimizin önderliğinde bütün ailelerimize psikososyal destek hizmeti sunduk. Bununla birlikte ailelerimizin ihtiyaçlarına göre uygun olan sosyal hizmet modellerimizle ilgili bir uygulamaya geçtik. Sık sık ailelerimizi ziyaret ediyor, yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Yanlarında olmaya da devam edeceğiz" dedi.

"Önce Allah'a, sonra Siirt'e sığındık"

Hatay'dan Siirt'e gelen depremzede Ali İnalöz, önce Allah'a, sonra Siirt'e sığındıklarını ve çok memnun kaldıklarını söyledi. İnalöz, "Büyükşehrin derdi büyük diye buraya gelmeyi tercih ettim. Bir de buraya gelmemdeki sebep burada kızım vardı. Öz kızım evlenmişti, eşi uzman çavuştu. Yurtta kaldık, sonra eşim ev istedi. Bir daireyi 5-6 aile kullanıyorduk. Depremde annem ile babamı kaybettim. Allah, devletimizden, milletimizden razı olsun. Siirt halkından, Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Buraya gelmekten korktum. Niye korktum? Siirt terör bölgesi diye korktum. İnanın şoke oldum. İlgiden, alakadan şoke oldum. Allah, Siirt halkından razı olsun" diye konuştu.

Yadigar İnalöz de Hatay'dan geldiklerini belirterek, "Allah, devletimizden razı olsun. Önce yurtta kaldık, sonra müdür bey geldi, ev talebinde bulundum. Vali bey hallederiz dedi. Allah, devletimizden razı olsun. Ne aç kaldık, ne açıkta kaldık. Nasıl inkar edebiliriz ki. Bugüne kadar bütün Siirt halkı bize yardımcı oldu. 3'üncü senemiz. Evimiz çıktı, anahtar teslim olunca bu yazın sonu gideceğiz inşallah. Yakınlarımızı kaybettik, mekanları cennet olsun inşallah. Daha ecelimiz gelmedi. Buraya geldik. Eşyam gitti, evim gitti, gitsin" şeklinde konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

