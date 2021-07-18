Siirt kara yollarında trafik denetimleri artırıldı - Son Dakika

Denetimlerin bayram sonuna kadar cadde ve kavşaklarda devem edeceği belirtildi.

Kentten il dışına çıkan sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, trafik kurallarını da hatırlattı.

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