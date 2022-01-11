19 yıldır aranan katil zanlısının yüzündeki ben, cinayeti aydınlattı - Son Dakika

Siirt'te 19 yıl önce 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı, yüzündeki ben sayesinde tespit edilerek yakalandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesine bağlı Taşdibek köyünde 2003 yılında İkram ve Musa Alaşkan'ın pusu kurularak öldürülmesi olayının zanlısı İsmail Fırat'ın yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olaydan sonra kaçarak izini kaybettirdiği ve sahte kimlikle hayatını devam ettiren zanlının İstanbul- Ataşehir'de yaşadığını belirlemesi üzerine harekete geçti.

Fırat'ın kılık değiştirme ihtimaline karşı 20 yıl önceki fotoğrafından yüzünde belirgin olan özellikleri tespit eden ekipler, zanlıyı yüzündeki ben sayesinde tespit etti.

JASAT, Anadolu Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararına istinaden Ataşehir'deki bir adrese düzenledikleri operasyonla zanlıyı sahte kimlikle yakaladı.

Olayla ilgili Anadolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, alınan talimatlar doğrultusunda yakalanan firari şahıs "taammüden birden fazla kişiyi öldürmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.