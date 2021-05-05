Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu - Son Dakika

Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

05.05.2021 15:04

Siirt'in Eruh ilçesindeki Dikboğaz köyünde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı gördü. Yılanın görüntüsü ve köylülerin panik dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, gördükleri dev yılan karşısında korkuya kapıldı.

4 METRE UZUNLUĞUNDAKİ YILAN KÖYLÜLERİ KORKUTTU

Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halinde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti.

BÖYLESİYLE İLK KEZ KARŞILAŞTILAR

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu

Yılan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu - Son Dakika


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Neye niyet neye kısmet! Hamsi arayan balıkçılar, şamandıra buldular Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Kırıkkale'de 12 milyon litre doğal kaynak suyu bulundu: Kente aylık 518 bin lira kazandıracak! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu! Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı Hamile olduğunu bilmeyen yolcu uçakta doğum yaptı Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü

Son Dakika Haberleri
15:08 RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de!
15:04 Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu
15:01 Kısıtlama saatinde havuzuna giren çocuklar, polisi görünce çareyi saklanmakta buldular
14:52 Seda Sayan kesenin ağzını açtı! Yeni villası tam 4 milyon dolar
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti
14:41 Son Dakika! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı'na hakaret eden CHP'li Aykut Erdoğdu hakkında soruşturma başlattı
14:32 Rosier'in sulu şakası kendisini de vurdu!
14:06 Türkiye diye Afganistan'daki yolu paylaşan AK Partili vekil sosyal medyanın diline düştü
14:05 Sarı-Lacivertlilerin yeni hedefi: Eski Galatasaraylı futbolcu Bruma
13:47 İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi
RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de! RTÜK'ten onay geldi: Spotify 10 yıl daha Türkiye'de!         
15:09
Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi Boupendza: Lemina bana Galatasaray'a transfer olmam gerektiğini söyledi         
14:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz iftar ziyareti         
14:49
'El bağlama' incelemesi İmamoğlu'na espri malzemesi oldu 'El bağlama' incelemesi İmamoğlu'na espri malzemesi oldu         
14:44
Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi Yarı çıplak halde kadının üzerine yürüdü, çevredekiler görmezden geldi         
14:40
Kayınpederini Kayınpederini "Geber geber" diyerek bıçaklayan gelin, hakim karşısına çıktı         
14:36
Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor Vakaların yarıya düştüğü Edirne'de tedbirlerden taviz verilmiyor! Çocuklarıyla dışarı çıkanlara ceza yağıyor         
14:27
ABD'de polis şiddeti: Asyalı kadına çekiçle saldırı ABD'de polis şiddeti: Asyalı kadına çekiçle saldırı         
14:11
Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu Birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşaflarla karantinadan kaçmaya çalışan vatandaş canından oldu         
14:00
20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu 20 Yaş akımına uyan ünlü Tarihçi İlber Ortaylı, sosyal medyanın gündemine oturdu         
13:59
İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi İBB'de yasak aşk iddiası! Aldatıldığını iddia eden eş makam aracını delil olarak gösterdi         
13:48
Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu Hakan Sabancı ile sevgili olduğunu öne sürerek gündem olan Aygün Aydın bu kez 'pazarlık' mesajlarıyla ifşa oldu         
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Alpaslan Kuytulculara camide yapılan müdahale için ilk yorum: Yanlıştı         
10:59
Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi Bayram öncesi yapılacak maaş ödemeleri için bankaların mesai saatleri genişletildi         
10:48
İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın İktidara yakın isim aktardı: Erdoğan, Boynukalın'ın "Pamuk" çıkışını duyunca yüzünü buruşturdu         
10:20
Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan babasını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2021 15:15:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement