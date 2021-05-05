Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, gördükleri dev yılan karşısında korkuya kapıldı.
Cep telefonlarına sarılan köylüler, panik halinde yılanın videosunu çekti. Kenger bitkisi topladıklarını kaydeden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı karşılarında gördüklerine korktuklarını ifade etti.
İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te 4 metrelik dev yılan köylüleri korkuttu - Son Dakika