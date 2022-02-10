Siirt'te 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Siirt'te çeşitli suçlardan 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etmekten 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A, Siirt- Kurtalan yolu Sanayi Kavşağında düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.