Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

05.04.2022 12:02
Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı markalarda gümrük kaçağı 79 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siirt'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada farklı markalarda gümrük kaçağı 79 adet cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Veysel Karani uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, farklı markalarda toplam 79 adet gümrük kaçağı cep telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - SİİRT

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Narkotik, Tragger, Baykan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 79 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika


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