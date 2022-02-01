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Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

01.02.2022 13:49
Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Baykan ilçe merkezinde uygulama noktasında bir araç içerisinde yapılan aramada 8 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. H.İ.E ve N.P isimli şahıslar, gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam etmekte olduğu belirtildi. - SİİRT

Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Tragger, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te 8 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika
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