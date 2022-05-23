Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23.05.2022 14:10
Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te 5 yaşındaki çocuk kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Siirt'te 5 yaşındaki çocuk kuzeninin kullandığı aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Siirt'in Pervari ilçesi Tuzcular köyü Karabayır mezrasında meydana geldi. 5 yaşındaki B.G. adlı çocuk, kuzeni N.G.'nin kullandığı aracın altında kalması sonucu ağır yaralandı. Talihsiz çocuk kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te aracın altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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