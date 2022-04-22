Siirt'te aranan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Siirt'te çeşitli suçlardan aranan 2 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü propagandası yapmaktan aranan Ş.A ve Kurtalan Asliye Ceza Mahkemesince uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmaktan aranan R.K'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ş.A. Yeni Mahallede Muhammed Kıymaz Caddesi'nde, R.K. Bahçelievler Mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.