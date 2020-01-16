Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı - Son Dakika

Siirt Valiliğince bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.



Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kurum ve kuruluşların uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2019 yılı çalışmaları görüşüldü, 2020 yılına özgü faaliyetler planlandı.

Yıldızhan, yaptığı konuşmada madde bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını belirterek, bağımlılıkla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine değindi, ilgili kurumların eş güdüm içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı katılımcıların talep ve önerilerini iletmesi ile sona erdi.