Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı - Son Dakika

Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı

6 saat önce

Siirt Valiliğince bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Siirt'te bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, System.String[]

Siirt Valiliğince bağımlılıkla mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.


Vali Vekili Zihni Yıldızhan başkanlığında, Valilikte gerçekleştirilen toplantıda kurum ve kuruluşların uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 2019 yılı çalışmaları görüşüldü, 2020 yılına özgü faaliyetler planlandı.

Yıldızhan, yaptığı konuşmada madde bağımlılığı konusunda farkındalığın artırılmasının bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıdığını belirterek, bağımlılıkla mücadelede koordinasyon ve işbirliğinin önemine değindi, ilgili kurumların eş güdüm içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Toplantı katılımcıların talep ve önerilerini iletmesi ile sona erdi.

Zihni Yıldızhan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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