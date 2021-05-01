Siirt'te çayda kaybolan çobanın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren ancak kendisinden haber alınamayan çobanın cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ufaca köyünde koyunları otlatmaya götüren Mehmet Sıddık İmaç (20) adlı çobandan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ve AFAD ekipleri çobanın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, çoban İmaç'ın kıyafet ve ayakkabılarını su kenarında bulunması üzerine suda boğulmuş olabileceği düşünerek Bitlis'ten dalgıç ekibi istendi. Botan Çayında arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler çobanın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çobanın cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. - SİİRT