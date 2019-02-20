Son Dakika Haberleri: Siirt'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

Siirt'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü

41 dakika önce

Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Siirt'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü, System.String[]
Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.

Ömer Çiçek'in (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada ağır yaralanan Çiçek, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA

Ömer Çiçek, Siirt, Güncel
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