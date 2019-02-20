Siirt'te Devrilen Traktörün Sürücüsü Öldü
41 dakika önce
Siirt'te devrilen traktörün sürücüsü öldü.
Siirt
'te devrilen traktörün sürücüsü öldü. Ömer Çiçek
'in (20) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, merkeze bağlı Kayaboğaz köyü mevkisinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan Çiçek, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Çiçek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:03 Kaynak: AA
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