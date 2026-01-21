Siirt\'te Gençlik İçin İş Birliği

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Vekili Fuat Özgür Çalapkulu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik ile kentte yürütülen çalışmalara ilişkin görüştü.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen görüşmede kentte gençliğe yönelik yürütülen çalışmalar, sivil toplum kuruluşları ile iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ve kent ekonomisine katkı sağlayacak projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. TÜGVA Siirt İl Başkanı Abdullah Tetik, gençlerin eğitim, kültür ve sosyal alanlarda daha aktif rol alabilmesi adına kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, misafirperverliğinden dolayı Fuat Özgür Çalapkulu'na teşekkür etti.

Çalapkulu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gençliğe yönelik her türlü projeye destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. - SİİRT