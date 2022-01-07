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Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

07.01.2022 14:17
Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Genişletilmiş İl Pademi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Genişletilmiş İl Pademi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, salgının durumu, aşı, dinamik denetim ve filyasyon çalışmalarına yönelik sunum yapıldı, alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede seferberlik halinde olduklarını belirterek, tedbirlere herkesin uymasını istedi.

Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar bireysel tedbirlerden taviz verilmeyeceğini dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Salgınla mücadele eden ekipler vaka sayılarının en çok yaşandığı dönemdeki gibi daha çok denetim yapmalı. Tüm vatandaşları aşı olmaya davet ediyoruz. Vatandaşların kalabalık ortamlardan mutlak suretle uzak durmaları, maskelerini kurallara uygun şekilde takmaları, sosyal mesafe ve hijyene dikkat etmelerini bekliyoruz."

Toplantıya, Vali Yardımcıları Samet Öztürk ve Fatih Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmazoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, kaymakam, ilçe ve belde belediye başkanları, muhtar ve kurul üyeleri katıldı.

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Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te Genişletilmiş İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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