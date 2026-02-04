Siirt'te Havalandırma Boşluğuna Düşen Kadın Kurtarıldı

SİİRT'te restoranda temizlemek istediği havalandırma boşluğuna düşen Kübra Kaya, ekipler tarafından halatla kurtarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Mahalle'deki bir binanın 2'nci katındaki restoranda meydana geldi. Havalandırma boşluğunu temizlemek isteyen Kübra Kaya, dengesini kaybederek düştü. Diğer çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, dar alanda yürütülen dikkatli çalışma sonucu havalandırma boşluğuna girerek Kaya'ya ulaştı. İtfaiye ekipleri, Kübra Kaya'yı halatla bulunduğu yerden çıkararak, güvenli alana aldı. Kaya ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kübra Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA