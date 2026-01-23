Siirt\'te Kar Engeline UMKE Müdahalesi

Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalarak diyaliz merkezine gidemeyen 85 yaşındaki kadın, UMKE ekiplerince paletli araçla alınarak merkeze götürüldü.

Siirt'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar yaşandı. Kent merkezinde diyaliz tedavisi alması gereken 85 yaşındaki kadın, UMKE ekipleri tarafından kar paletli araçla bulunduğu yerden alınarak diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz erişimi için ekiplerin 7 gün 24 saat görev başında olduğu bildirildi. - SİİRT