Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü

01.01.2026 18:00  Güncelleme: 20:26
Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı büyük bir felakete yol açtı. Veyselkarani beldesinde bir çiftliğe ait bitişik 3 ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çökerken, yaklaşık 600 küçükbaş hayvan kar ve enkaz altında kaldı. Göçükte çok sayıda hayvan telef olurken, çiftlikte bulunan araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı büyük bir felakete yol açtı. Karın ağırlığına dayanamayan bitişik üç ahırın çatısı çökerken, çok sayıda küçükbaş hayvan enkaz altında kalarak can verdi. Göçükte çiftlikte bulunan 2 traktör ile 1 kamyonet de kullanılamaz hale geldi.

GECE SAATLERİNDE FELAKET

Olay, saat 02.00 sıralarında Baykan ilçesine bağlı Veyselkarani beldesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Emin Arıtürk'e ait çiftlikte, gece boyunca etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle ahırların çatısında biriken kar kütlesi yapının taşıma kapasitesini aştı. Bunun üzerine bitişik halde bulunan üç ahırın çatısı büyük bir gürültüyle çöktü.

600 KÜÇÜKBAŞ ENKAZ ALTINDA KALDI

Çökme sırasında ahırlarda bulunan yaklaşık 600 küçükbaş hayvan enkaz altında kaldı. Göçük sonrası yapılan ilk incelemelerde çok sayıda hayvanın telef olduğu belirlendi. Ahır içerisinde bulunan 2 traktör ile 1 kamyonetin de göçük nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

TRAKTÖRLER VE KAMYONET KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak enkaz alanında hasar tespit çalışmalarına başladı. Hayatta kalan hayvanların kurtarılması için çalışma yürütülürken, soğuk hava ve kar yağışının müdahaleyi zorlaştırdığı belirtildi.

Çiftlik sahibi Mehmet Emin Arıtürk, yaşanan felaketin büyük maddi zarara yol açtığını ifade ederek, "Bir gecede her şeyimizi kaybettik. Hayvanlarımız telef oldu, araçlarımız kullanılamaz hale geldi. Yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, bölgede kar yağışının etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunarak, özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların çatı yüklerine karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kübra Şirin Kübra Şirin:
  • hatay123 hatay123:
    kardeşim Allahını rahmetine felaket diyorsunuz ... 4 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
