Edinilen bilgiye göre, Siirt Şirvan karayolunda seyir halinde olan 72 AAB 100 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan mazot yola döküldü. Haber verilmesiyle olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde soğutma çalışması yaparak meydana gelebilecek facianın önüne geçti.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te mazot yüklü tır devrildi, itfaiye ekipleri tehlikeyi önledi - Son Dakika

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