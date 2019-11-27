Son Dakika Haberleri: Siirt'te merkez köyleri için 7 milyon 635 bin liralık bütçe ayrıldı
Son Dakika Güncel Siirt'te merkez köyleri için 7 milyon 635 bin liralık bütçe ayrıldı - Son Dakika

Siirt'te merkez köyleri için 7 milyon 635 bin liralık bütçe ayrıldı

6 saat önce

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı tahmini bütçesi, 7 milyon 635 bin lira olarak kabul edildi.

Siirt'te merkez köyleri için 7 milyon 635 bin liralık bütçe ayrıldı, System.String[]

Siirt Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılı tahmini bütçesi, 7 milyon 635 bin lira olarak kabul edildi.


Siirt Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'nın 2019 yılı Kasım ayı meclis olağan toplantısı, Vali Yardımcısı Birlik Başkanı Zihni Yıldızhan'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Birlik Başkanı Zihni Yıldızhan'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, birliğin 2020 yılı gelir ve gider bütçesi görüşülerek, oy birliği ile onaylandı.


Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2020 yılında merkeze bağlı köylerde gerçekleştireceği yatırımlara ilişkin olarak hazırlanan tahmini bütçe, 7 milyon 635 bin lira olarak belirlendi. Birliğin 2019 yılı faaliyet raporunun da ibra edildiği mecliste, 2020 yılı yatırım plan programı ile tahmini bütçe kararnameleri de okunup onaylandı.


Merkez ilçe köylerinin her türlü altyapılarının mevcut durumları, ihtiyaçları, sorunların tespiti ile çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantı, dilek ve temennilerle sona erdi.


Siirt Valiliği'nde gerçekleşen toplantıya İl Genel Meclis üyeleri, Birlik Müdürü Yaşar Nalbant ve merkeze bağlı köy muhtarları katıldı. - SİİRT

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Zihni Yıldızhan, Siirt Valiliği, Siirt Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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