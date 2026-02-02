Siirt\'te Müstakil Evde Yangın

Siirt'te müstakil bir evde yangın çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, merkez Yeni Mahalle'de bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİİRT