Siirt\'te Otomobil Refüje Çarptı: 2 Yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre Kurtalan ilçesi Kervan Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
