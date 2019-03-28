Son Dakika Haberleri: Siirt'te Perikardiyal Kist Ameliyatı

Siirt'te Perikardiyal Kist Ameliyatı

55 dakika önce

Siirt Devlet Hastanesine göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran bir hasta "Perikardiyal kist" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Siirt Devlet Hastanesine göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle başvuran bir hasta "Perikardiyal kist" ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

Dr. Ali Birak yaptığı açıklamada, Siirt'te ilk kez yapılan ameliyatla Mehmet Şerif Korkan göğüs boşluğunun sol tarafında 13 santim büyüklüğünde kistin çıkarıldığını söyledi.

Ameliyat sayesinde hastanın erken yorulma ve ağrı şikayetinin sona erdiğini dile getiren Birak, şunları kaydetti:

"Bu tür ameliyatlar daha çok büyükşehirlerde, üst düzey hastanelerde yapılıyor. İlk kez Siirt'te bu ameliyat yapılıyor. Özellikle bu büyüklükteki kistlerin sinirlere ve damarlara çok yakın olması ayrıca önem arz ediyor. Amacımız bu tür ameliyatların devamını sağlamak ve dışarıya sevki engellemektir."

Hasta Mehmet Şerif Korkanda sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:47 Kaynak: AA

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