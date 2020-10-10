Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı - Son Dakika

Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı

10.10.2020 09:28
Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı, System.String[]

SİİRT'te internette buldukları bir firmayla irtibata geçen Levent Baran ve Şükrü Aybek, prefabrik ev yaptırmak istediklerini söyledi.

SİİRT'te internette buldukları bir firmayla irtibata geçen Levent Baran ve Şükrü Aybek, prefabrik ev yaptırmak istediklerini söyledi. Talep üzerine Siirt'e gelen firma yetkilisi, Baran ve Aybek'e prefabrik evlerin her birinin maliyetinin 120 bin TL olduğunu iletti. Baran'dan 80 bin, Aybek'ten 60 bin TL ön ödemi alan firma yetkilisi, İstanbul'a gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kendilerini dolandıran kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Şükrü Aybek, "Ev kurma hayallerimiz suya düştü. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bizim başımıza geldi ancak başkalarının başına gelmesin" dedi.

Siirt'te bağ sahipleri Levent Baran ve Şükrü Aybek, bağlarına yakın bir yerde prefabrik ev kurmak için internette araştırma yaptı. Yaptıkları araştırma sonucunda İstanbul'da bir firmayla iletişime geçtiler. Firma yetkilisi Siirt'e gelerek, Baran ve Aybek ile görüşerek yapılacak evin kurulacağı yeri inceledi. Yer incelemesinin ardından firma yetkilisi, her bir prefabriğin maliyetinin 120 bin TL olduğu belirterek, ön ödeme talep etti. Talep üzerine Levent Baran 80 bin TL, Şükrü Aybek ise 60 bin TL ödeme yaptı. Ödemeyi alan firma yetkilisi çalışmaya başlayacağını belirtip, İstanbul'a döndü. Baran ve Aybek, bir süre sonra firma yetkilisini telefonla arayıp ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

'FİRMA YETKİLİSİ SİİRT'E GELDİ'Prefabrik ev yapımı için internet üzerinde araştırma yaptıktan sonra bu firmaya ulaştıklarını anlatan Levent Baran, "Bu işle ilgilenen bir şirket bulduk. Kendileriyle irtibata geçtik ve anlaşmaya vardık. Firma yetkilisi Siirt'e gelerek evin yapılacağı alanda incelemede buldu. Temel için beton zemin hazırlığını yaptık. Toplamda 120 bin TL'ye anlaştım, kendilerine 79 bin TL peşinat verdim ve geri kalan parayı ise iş bitiminde verecektim. Bir hafta geçtikten sonra kendilerine ulaşmaya çalıştım ancak telefonlarıma cevap vermediler. Gün geçtikçe kuşkulanmaya başladım ve sonunda dolandırıldığımızı anladım. Benim gibi birçok vatandaşında bu şahıslar tarafından dolandırıldığını daha sonradan öğrendim. Kendileri ve hayali şirketleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bizim başımıza gelen bu durum başkalarının başına gelmemesi için bu yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.'VERDİKLERİ ADRES BOŞ ARAZİ ÇIKTI'

Şükrü Aybek ise firma yetkilisine 60 bin TL ödeme yaptığını belirterek, "Bir hafta geçtikten sonra kendilerine ulaşamadık ve ben İstanbul'a gittim. Verdikleri adresi buldum ancak bu adres boş bir arazi idi. Ben kendileriyle anlaştım ve 60 bin TL'yi peşinat olarak verdim. Ev kurma hayallerimiz suya düştü ve kendileri hakkında suç duyurusunda bulundum. Bizim başımıza geldi ancak başkalarının başına gelmesin" dedi.


Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı
Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı
Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı
Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı
Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı

Türk Lirası, Prefabrik, İstanbul, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'prefabrik ev' kurmak isteyen 2 kişi dolandırıldı - Son Dakika

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