Son Dakika Haberleri: Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

26 dakika önce

Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bahattin Boğa'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kilis köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Kaşmaz ve 12 yaşındaki Zeynel Kartal yaralandı.
Siirt ve Pervari Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:29 Kaynak: AA
Kilis, Siirt
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