Siirt'te tarım aracı devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
26 dakika önce
Siirt'te tarım aracının devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:29 Kaynak: AA
'te tarım aracının devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Bahattin Boğa'nın kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Kilis
köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet Kaşmaz ve 12 yaşındaki Zeynel Kartal
yaralandı.
Siirt ve Pervari
Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kartal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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