Siirt\'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı

Siirt'te merkez ilçeye bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan jandarma ekiplerince, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.