Siirt'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı
Siirt'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı

Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı
08.02.2026 21:34
Haberin Videosunu İzleyin
Siirt\'te Taşlı Sopalı Kavga: 15 Yaralı
Haber Videosu

Siirt'in Sarıtepe köyünde iki grup arasında çıkan kavgada taş ve sopalar havada uçuştu. 15 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı olayın ardından 10 kişi gözaltına alındı.

Siirt'te merkez ilçeye bağlı Sarıtepe köyü Taraklı mezrasında, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

15 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Kavgada, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te taşlı sopalı kavga: 15 yaralı, 10 gözaltı

10 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan jandarma ekiplerince, kavgaya karıştıkları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Kavga, Siirt, Son Dakika

