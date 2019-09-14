Son Dakika Haberleri: Siirt'te 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
Son Dakika Güncel Haber

Siirt'te 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü

1 saat önce

SİİRT'te bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri yürüyüşle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit oldu, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Siirt'te 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü, System.String[]
SİİRT'te bir araya gelen yüzlerce kişi düzenledikleri yürüyüşle Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 7 sivilin şehit oldu, PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde önceki gün PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 7 sivilin şehit olduğu saldırıya tepki için Siirt'te yüzlerce kişinin katılımıyla 'Teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşunca düzenlenen yürüyüşe Siirt Valisi Ali Fuat Atik de eşlik etti. Gürsel caddesinde bir araya gelen kabalık, ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Kahrolsun PKK', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak 15 Temmuz Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşün ardından açıklama yapan Gaziler ve Şehit Aileler Vakfı Siirt İl Başkanı İdris Yıldız, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Yıldız, "35 yıl önce ilçemizde Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın'ın şehit edilmesi ile başlayan terör örgütü PKK'nın saldırıları maalesef o günden bu yana ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef almaya ve can yakmaya devam ediyor. Diyarbakır'da sivilleri hedef alan terör örgütü son olarak 7 vatandaşımızın şehit edilmesine 10 vatandaşımızın da yaralanmasına neden olmuştur. Terör örgütü PKK, bu topraklarda hiçbir zaman o kirli emellerine kavuşamayacaktır" dedi.


Diyarbakır, Siirt, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 04:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökhan Özoğuz'dan tartışma yaratan çıkış: PKK orman yakar, diğeri altın arar; hiçbir farkları yok!
Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü Muş'ta teröre lanet yürüyüşü SU-35'in antrenman uçuşu nefesleri kesti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 17:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]