Siirt\'te Yolda Kalan Minibüs Kurtarıldı

Siirt İl Özel İdare ekipleri yolda kalan minibüs ve içindekileri kurtardı. Ekiplerin kapalı yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Kasımlı köyü yolunda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı. Pervari Ormancık mevkiinde yolda kalan minibüs güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı. Araç içerisinde 5 kişinin olduğun öğrenildi. Pervari Çemikare Yaylası yolunda yol genişletme çalışmaları devam ederken, Bent köyü yoluna düşen çığ Siirt İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.

Eruh ilçesine bağlı köy yollarında ise kar nedeniyle kapanan güzergahlarda yol açma ve genişletme çalışmaları sürüyor. - SİİRT